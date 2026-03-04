F1 suspende regras de recolher obrigatório no GP da Austrália

A Fórmula 1 suspendeu, por “força maior”, a aplicação de duas janelas de recolher obrigatório (curfew) no Grande Prémio da Austrália de F1, na sequência de perturbações de viagens e transporte de carga associadas ao conflito no Médio Oriente. A decisão foi comunicada às equipas pela FIA esta quarta-feira, através do diretor de corrida Rui Marques, e abrange o recolher da noite de quarta-feira e o da noite de quinta-feira.

​

O que muda no fim de semana de Melbourne

De acordo com a comunicação enviada às equipas, não serão aplicadas neste evento as disposições relativas ao “Restricted Period 1” e ao “Restricted Period 2”. Estas duas janelas têm a duração de 13 e 14 horas, respetivamente, e limitam o trabalho em pista de pessoal definido como “Operational Personnel” (60 elementos) e ainda de “Training Personnel” (16 elementos), um mecanismo associado ao controlo de custos.

​A isenção não abrange pilotos nem membros das equipas cujas funções estejam ligadas aos media, marketing ou áreas semelhantes. Para já, não foi anunciada qualquer alteração ao terceiro “Restricted Period”, de 14 horas, que decorre entre a segunda e a terceira sessão de treinos livres.

​

Exceções mantêm-se previstas no regulamento

As equipas continuam, em condições normais, a dispor de um número limitado de exceções aos ‘curfews’: seis para o primeiro período, cinco para o segundo e quatro para o terceiro. A FIA enquadrou a suspensão específica para Melbourne como resposta direta às disrupções logísticas verificadas na preparação do evento.