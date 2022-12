F1: Susie Wolff e Jenson Button apontados à liderança da Williams | AutoSport

Caminhamos a passos largos para o fim do ano, e a Williams continua sem líder, após a saída de Jost Capito. Nomes começam a surgir para a sucessão e esperam-se novidades em breve.

A Williams deu-nos uma das grandes surpresas do fim de ano, com a saída inesperada de Jost Capito e François-Xavier Demaison (diretor técnico). Numa altura em que se prepara a época 2023, uma estrutura sem líder não é o cenário ideal. Mas começam a surgir nomes para o lugar. Dois deles são Susie Wolff e Jenson Button.

Susie Wolff já tem experiência na liderança de equipas, tendo sido diretora da Venturi Racing, cargo que abandonou na época passada, para se tornar CEO, lugar que perdeu com a fusão com a Maserati. Wolff parece ser uma forte opção, por já ter experiência e pelas ligações com a Mercedes, que sempre manteve uma estreita cooperação com a equipa de Grove. Jenson Button surge como candidato, sendo ele conselheiro da equipa. No entanto, o britânico não tem experiência como diretor de equipa e seria uma opção mais arriscada.

O tempo vai passando e a Williams tem de encontrar uma solução rapidamente. Já começam a surgir nomes de candidatos, o que pode ser um bom sinal.