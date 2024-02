F1: Surgem rumores sobre a possível saída de Pierre Waché da Red Bull para a Ferrari | AutoSport

Depois do anúncio da parceria inesperada entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc na Ferrari a partir de 2025, a especulação sobre a dinâmica das equipas na Fórmula 1 está em alta e, a ser verdade, haverá mais mudanças nos bastidores do mundial. Uma das teorias sugere que a Ferrari poderá anunciar brevemente a contratação de Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull.

São muitas as sugestões na imprensa internacional ainda relacionadas com a saída de Hamilton da Mercedes, umas de fontes mais fidedignas do que outras. De acordo com a BBC, Waché pode em breve transferir-se para a equipa italiana, podendo estar incluída numa espécie de ‘troca’ entre as duas estruturas quando acordada a saída de Laurent Mekies para a Visa Cash App RB. Supostamente, Waché pode encarar com mais facilidade deixar a campeã em título Red Bull para passar a trabalhar com a Ferrari com os recentes movimentos no mercado de pilotos e como está a ser encarada a determinante temporada de 2026, ano de mudanças profundas nos regulamentos.

Apesar de ser sempre capaz de interessar uma mudança para uma equipa com tanta história na Fórmula 1 como tem a Ferrari, não será fácil tirar um elemento tão preponderante à Red Bull, adversária direta da Scuderia. Ainda assim, a saída recente de Rob Marshall é exemplo que isso pode acontecer. Ou Dan Fallows.

Ainda acerca do anúncio que está a abalar o mercado de pilotos, há rumores que apontam que a Ferrari pretendia anunciar o acordo com Hamilton apenas após garantir a renovação com Charles Leclerc. Alegadamente, Leclerc desconhecia a possibilidade de ter Hamilton como companheiro de equipa.

Mais difícil de acreditar – mas como sabemos, o que hoje é verdade na Fórmula 1, amanhã pode deixar de ser – é a especulação sobre a possível ida de Adrian Newey para a Ferrari. Diz-se que Hamilton sabia dessa informação quando decidiu mudar de equipa e que isso pode ter pesado quando considerou deixar a Mercedes.

Existem até rumores mais ousados, como por exemplo, Toto Wolff saberia da saída de Hamilton há algum tempo, mas teria pedido aos envolvidos para adiar o anúncio até que seu contrato com a Mercedes como diretor de equipa fosse finalizado.

Recordamos que são rumores, que valem o que vale.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool