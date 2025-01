F1: Suposta proposta de mil milhões da Aston Martin a Verstappen negada pela equipa

Há rumores de que a Aston Martin está a perseguir Max Verstappen com uma oferta salarial de mil milhões de libras, embora a equipa negue ter abordado patrocinadores para tal acordo.

Os rumores surgiram muito recentemente, com uma suposta proposta astronómica por Max Verstappen por parte da Aston Martin, com apoio de potenciais patrocinadores. No entanto, têm chegado respostas negativas, quer por parte da Aston, quer do lado de Max Verstappen. Para já, parece que se trata de uma história sem fundamento, com ambos os lados a negarem a existência de uma proposta. Mas…

A Aston Martin fez grandes investimentos, incluindo um novo campus, uma equipa técnica reforçada com Adrian Newey e um acordo de motor exclusivo com a Honda a partir de 2026. No entanto, a atual formação de pilotos não é ideal para o sucesso a longo prazo. O proprietário da equipa, Lawrence Stroll, está determinado a fazer da Aston Martin um concorrente de topo, o que torna uma mudança de Verstappen um cenário que não é tão irreal quanto possa parecer.

Não é uma mudança que vá acontecer este ano, mas 2026 pode ser o ano de mudança para Verstappen. Para isso, “basta” que a Red Bull tenha um ano mau e que a sua nova unidade motriz não seja competitiva. Aí, sim, Verstappen poderá querer mudar de equipa e a presença de Newey e da Honda na Aston Martin podem revelar-se trunfos importantes. Mas também a Mercedes parece atenta ao tetracampeão neerlandês, o que poderá dar início a uma guerra de bastidores.

Ainda assim, o cenário da permanência de Verstappen na Red Bull também não é descabido, pois o piloto já disse várias vezes que se sente bem na equipa. Enquanto a Red Bull tiver um carro e uma estrutura vencedora, não haverá motivos para Verstappen procurar outras soluções. Mas se o cenário mudar… 2026 poderá ser muito animado,

Foto: Philippe Nanchino /MPSA