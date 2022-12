F1: Sucesso da Red Bull “custa” mais de 6 milhões de dólares em inscrição para 2023 | AutoSport

O sucesso da Red Bull na época de 2022 tem como consequência o pagamento de mais de seis milhões de dólares de taxa de inscrição à FIA para 2023. O valor da inscrição para todas as equipas, confirmado pela entidade federativa, é de 617.687,00 dólares indexados à taxa de inflação dos Estados Unidos da América, mais um valor por cada ponto somado na temporada anterior. O Campeão do Mundo de construtores de 2022 tem de pagar por cada um dos 759 pontos conquistados, 7.411,00 dólares, enquanto os restantes construtores pagam 6.174,00 de dólares. Feitas as contas, a Red Bull paga 6.242.636,00 dólares de taxa de inscrição para a próxima temporada, o que levou Christian Horner a comentar que “não tinha percebido quanto tínhamos de pagar à FIA pelos pontos. Recebi a conta no outro dia e foi incrível”.

A Red Bull paga cerca de 2 milhões de dólares a mais do que os segundos classificados no campeonato. A Ferrari paga 4.038.083,00 dólares, enquanto a Mercedes 3.797.297,00 dólares. A Williams, obviamente, é a equipa que paga menos de taxa de inscrição, não chegando a um milhão de dólares. A equipa de Grove tem uma taxa de inscrição a pagar de 667.079,00 dólares.