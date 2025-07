F1: Subviragem é o grande problema do carro da Red Bull

A Red Bull enfrenta dificuldades em encontrar um equilíbrio ideal no RB21 durante a temporada de 2025. Apesar de Max Verstappen ter garantido a pole position no GP da Grã-Bretanha, ele perdeu a liderança logo no início para Oscar Piastri e teve dificuldades em manter o ritmo, especialmente nas condições molhadas. Chegou a perder o controlo do carro após o segundo safety car, caindo para décimo lugar, mas recuperou até à quinta posição à medida que a pista secava.

O carro, segundo Helmut Marko, sofre de “grande subviragem” desde a segunda metade de 2024. Para tentar corrigir isso, a Red Bull estreou um novo fundo em Silverstone, com superfícies e defletores modificados para melhorar a distribuição de pressão e manter a estabilidade do fluxo de ar. No entanto, os problemas de equilíbrio persistiram nos treinos, levando a equipa a trocar a asa traseira por uma de menor carga aerodinâmica, pensada originalmente para Spa-Francorchamps. Isso melhorou o equilíbrio do carro, ajudando Verstappen a conquistar a pole, mas a configuração penalizou o desempenho em corrida sob chuva.

Yuki Tsunoda, por sua vez, teve um fim de semana discreto, largando de 12º e terminando em último entre os que completaram, após causar um toque em Oliver Bearman que lhe valeu uma penalização de 10 segundos.