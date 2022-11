F1: Stoffel Vandoorne junta-se à Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin anunciou Stoffel Vandoorne, que se juntará à equipa para assumir o papel de piloto de reserva e piloto de testes para a época 2023.

Vandoorne juntar-se-á a Felipe Drugovich para as 24 corridas do próximo ano. Nesta função, Stoffel levará a cabo uma simulação intensiva e um programa de desenvolvimento na fábrica da equipa em Silverstone.

Vandoorne, 30 anos, dominou o GP2, ganhando 11 corridas e conquistando o título de 2015. Fez 41 Grandes Prémios entre 2016 e 2018, e, ao longo de três épocas de Fórmula E, ganhou três corridas e tornou-se campeão mundial em 2021/2022. Os seus compromissos na Fórmula E, onde irá correr pela equipa DS Penske em 2022/2023, mantêm-se intactos.

Stoffel Vandoorne:

“É incrivelmente excitante estar a assumir um papel de piloto de reserva na Fórmula 1 – e estou encantado por estar a fazê-lo com a Aston Martin. Tenho observado com grande interesse como a equipa se desenvolveu e expandiu operacionalmente, e sei como todos estão incrivelmente determinados em progredir em todas as áreas. Juntar-me ao Fernando, que já conheço da Fórmula 1, e ao Lance, para os ajudar a desenvolver e melhorar o carro do próximo ano, será um trabalho fantástico, e estou realmente ansioso pelo desafio – e recompensa – de trabalhar em conjunto com toda a organização em Silverstone”.

Mike Krack, Team Principal:

“Stoffel tem todas as capacidades de que precisamos para este novo e ampliado papel dentro da equipa: é rápido, analítico, trabalhador, um “team player” fantástico e irá encaixar-se perfeitamente na nossa organização em crescimento, trabalhando ao lado do nosso outro piloto de testes, Felipe Drugovich.

“Toda a equipa está muito motivada para o próximo ano, e o anúncio de Stoffel, juntamente com Fernando, Lance e Felipe, dá uma profundidade extra à nossa fantástica equipa de pilotos. Este será um papel significativo para Stoffel e contaremos com ele para trabalhar arduamente com as nossas equipas de pista e de simulação e engenharia para melhorar o nosso desempenho para 2023 e mais além”.

Nico Hulkenberg era o piloto de reserva da Aston Martin. Com o anúncio da entrada de Vandoorne a Aston fica com dois pilotos de teste e de reserva, com Vandoorne a falhar os GP em que estiver a correr na Fórmula E. Drugovich já tinha sido anunciado e vai testar com a equipa em Abu Dhabi. Não é certo ainda se Vandoorne manterá a sua ligação à Mercedes ou se os Flechas de Prata irão anunciar outro piloto de reserva.