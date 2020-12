F1, Stoffel Vandoorne diz que ‘dói’ não ter sido chamado para substituir Hamilton

Assim que se soube que Lewis Hamilton tinha testado positivo à Covid-19 que Stoffel Vandoorne foi convocado para rumar ao Bahrein. Contudo, a decisão da Mercedes recaiu em George Russel, isto claro, depois de ter sido ultrapassadas as conversas com a Williams.

Sem o seu consentimento não poderia acontecer. Portanto, Stoffel Vandoorne foi chamado, mas na cabeça de Toto Wolff a solução era outra, só que ainda não sabia se iria ser possível. Quanto a Vandoorne, admite estar “magoado”.

O belga encaixou o seu papel de piloto reserva com a pilotagem na Fórmula E para a Mercedes e depois de testar o seu carro de Fórmula E em Espanha na terça-feira, Vandoorne voou diretamente para o Bahrein para se juntar à equipa, embora tenha descoberto rapidamente que não iria acrescentar correr: “Primeiro, quero [desejar] uma rápida recuperação ao Lewis Hamilton e espero que ele volte para o carro o mais depressa possível! Na verdade, ninguém o pode realmente substituir! Obviamente, estou desapontado por não ter a oportunidade de pilotar para a Mercedes este fim-de-semana.

Depois de ter passado o ano a viajar para todas as corridas de F1 e de ter dedicado tanto tempo, treino físico, empenho a este programa… dói!

Por outro lado, respeito a escolha de colocar o George Russell no carro.

Ele tem sido um dos pilotos mais destacados e merece plenamente esta oportunidade”, disse Vandoorne, que na F1 até à data, teve como melhor resultado um sétimo lugar.