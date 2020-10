F1, Steiner: “A melhor solução é continuarmos com a Ferrari”

Em 2020 o motor da Ferrari não é competitivo e a equipa italiana, juntamente com as equipas clientes, estão com muitas dificuldades. Apesar disso, o chefe da equipa americana da Fórmula 1 (Haas), Guenther Steiner, diz que a melhor solução é o motor italiano.

A Haas, que entrou para a Fórmula 1 em 2016, tem estado sempre com a motorização Ferrari na parte traseira do seu monolugar. Em 2018, a equipa alcançou o quinto lugar no campeonato de construtores, mas em 2020 a equipa tem estado a lutar muito com o VF-20, depois de em 2019 também não ter estado bem.

Apesar da pouca performance, o chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, acredita que é importante manter-se com a Ferrari: “Eu e o Gene acreditámos em lealdade. A Ferrari tem desempenhado um grande papel na constituição da nossa equipa. Agora estão com dificuldades, mas são problemas a curto prazo. A Ferrari regressa sempre”.

“Muitas das nossas infraestruturas estão em Itália, por isso é difícil ir para outro sítio. Mudar de fornecedor poderia causar uma mudança para Inglaterra, o que não seria barato. De momento, a melhor solução é continuarmos com a Ferrari”, finalizou Steiner.