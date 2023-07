F1: Stefano Domenicali volta a fechar a porta à entrada de novas equipas | AutoSport

O processo de candidatura de equipas para entrar na F1 prossegue, agora que as inscrições estão encerradas e a FIA avalia as melhores opções. Andretti, Carlin, Hitech, Formula Equal e LKY SUNZ apresentaram os seus projetos, sendo que a Andretti e a Hitech deverão ser as melhores colocadas. Mas, do lado da F1 não há vontade de abrir portas a novas equipas e Stefano Domenicali voltou a deixar isso claro.

O CEO da F1 já tinha dito no passado que não vê com bons olhos a entrada de novas estruturas e parece manter a sua posição:

“Não vou mudar de ideias”, disse ao Motorsport.com. “Não é o dinheiro, como já dissemos, e não quero antecipar nada porque há um processo e acho que tenho respeito pelo facto de a FIA ter lançado o seu processo e muito em breve chegaremos a uma conclusão. Como sempre dissemos, precisamos de ter a certeza de que a decisão é correta para o negócio”, acrescentou. “E isso é o que eu acho que é o dever da FIA e o nosso dever, de tomar uma boa decisão. Portanto, essa é outra decisão que será tomada nos próximos meses. Estamos a fazer as coisas de forma muito séria e correta. Por isso, assim que estivermos prontos para essa discussão, vamos informá-los, como uma discussão que vamos ter com a FIA em conjunto.”