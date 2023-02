F1, Stefano Domenicali: “Venda não está em cima da mesa” | AutoSport

A relação entre a FIA e a F1 está crispada há algum tempo e a hipótese do Grande Circo ser vendido a um fundo Saudita acrescentou ao mal-estar entre as duas partes. No entanto Stefano Domenicali afirmou que a F1 não está à venda.

O fundo de investimento Saudita estava preparado para dar 20 mil milhões de dólares à Liberty pela F1. No entanto, Domenicali já veio negar essa possibilidade:

“É uma pergunta a fazer aos accionistas, mas não penso assim”, disse o italiano. “Investimos na Fórmula 1 e podem ver que investimos dinheiro real, como em Las Vegas, por exemplo. Comprámos lá um pedaço de terreno por 240 milhões de dólares. Estamos a construir novas instalações com um investimento total de mais de meio milhar de milhão de dólares. Por isso estamos muito, muito felizes”, acrescentou Domenicali. “A F1 é verdadeiramente a joia da coroa no portfolio da Liberty e eles apoiam totalmente o que fazemos. E se olharmos para o valor, é claro que é fenomenal. Penso que isso se deve ao grande trabalho que realizamos em conjunto. Por isso não creio que esta questão (venda) esteja em cima da mesa dos acionistas”.