F1, Stefano Domenicali: “um novo e entusiasmante capítulo” em Espanha | AutoSport

Confirmado que está o desvio do Grande Prémio de Espanha de Barcelona para a capital Madrid, o diretor executivo da Fórmula 1 congratula os promotores locais pela proposta que vai de encontro aos desejos da sua organização e cumpre as metas que os donos da competição pretendem ver nas provas do mundial.

Com uma campanha publicitária a decorrer em Madrid, que inclui imagens em autocarros, com o nome do Grande Prémio de Espanha, a cidade prepara-se para voltar a receber a Fórmula 1, mas desta vez mais próximo dos seus habitantes.

“Madrid é uma cidade incrível, com um património desportivo e cultural espantoso, e o anúncio de hoje inicia um novo e entusiasmante capítulo para a F1 em Espanha”, afirmou Stefano Domenicali no anúncio de hoje, acrescentando que “gostaria de agradecer à equipa da IFEMA Madrid, ao Governo Regional de Madrid e ao Presidente da Câmara da cidade por terem apresentado uma proposta fantástica. É um verdadeiro exemplo da visão da Fórmula 1 de criar um espetáculo desportivo e de entretenimento de vários dias que proporcione o máximo de benefício para os fãs e abrace a inovação e a sustentabilidade”.

Estando muito perto do Aeroporto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas e a pouco mais de 30 minutos do centro da capital, viajando de transportes públicos, a organização prevê receber mais de 110 mil pessoas por dia no evento, havendo planos para aumentar a capacidade do circuito para 140.000 por dia na primeira metade do acordo firmado com a Fórmula 1.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA