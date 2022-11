F1: Stefano Domenicali “totalmente confiante” em luta renhida pelo título em 2023 | AutoSport

A temporada de 2022 ainda não terminou mas é justo afirmar que a Red Bull dominou a Fórmula 1, tanto na luta pelo título de pilotos como de construtores, apesar das expectativas no desempenho da Ferrari e Mercedes. A equipa de Milton Keynes acabou por vencer a maioria das corridas do ano e podem ainda somar mais dois triunfos no Brasil e em Abu Dhabi.

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali afirmou que os rivais da Red Bull perderam uma oportunidade de bater a equipa austríaca em 2022, mas espera uma luta pelo título mais renhida no próximo ano.

“Red Bull e Max Verstappen fizeram um trabalho incrível”, disse Domenicali. “Talvez tenha sido outra equipa que não aproveitou a oportunidade, mas do que vimos em pista, as lutas roda a roda, era o que queríamos. E estou totalmente confiante de que no próximo ano a luta em pista manter-se-á ao final do calendário”.

Em relação ao novo regulamento técnico, o responsável máximo da Fórmula 1 considera que foi uma aposta ganha e um impacto positivo na competição, não tendo sido relevante para as conquistas antecipadas dos títulos por Max Verstappen e a sua equipa. E apesar das contas dos títulos estarem fechadas, o foco dos fãs vai passar a ser as outras lutas entre o pelotão, não prevendo qualquer risco de perda de interesse pelas corridas no Brasil e em Abu Dhabi, tanto desportivo como financeiro. “Nas duas últimas corridas esgotámos os bilhetes e os números estão realmente a crescer. A atenção será desviada, naturalmente, para outras lutas do ponto de vista desportivo. Isso faz parte das corridas”, afirmou o italiano.