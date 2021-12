F1, Stefano Domenicali: “Todos os indicadores mostram crescimento” | AutoSport

Se há algo que não pode ser negado é que a F1 está a crescer e a interessar a cada vez mais fãs. Este ano foi único e permitiu “agarrar” novos fãs, continuando a trajetória de crescimentos que se verificava. Stefano Domenical, escreveu uma carta aberta, em jeito de balanço do ano onde refere este ponto e outros mais:

“Foi um ano incrível para a Fórmula 1 com muitos altos e alguns desafios contínuos com a situação pandémica em curso. No meu primeiro ano como CEO e presidente deste grande desporto, foi um privilégio e uma honra reencontrar e trabalhar com muitos velhos amigos, bem como com novos amigos e colegas. Agradeço-vos pessoalmente a todos, pois o nosso forte crescimento este ano só pode ser feito convosco e com o vosso apoio.

Estamos muito orgulhosos por termos conseguido o primeiro calendário de 22 corridas da Fórmula 1 em 2021, crescendo a partir do nosso calendário de 21 corridas em 2019, pré-pandémico, e preparando o cenário para 23 corridas no nosso calendário em 2022. Com a robustez dos nossos protocolos Covid, conseguimos correr na Europa, Médio Oriente e Américas em 2021, mostrando a nossa destreza e tenacidade na superação dos constantes obstáculos logísticos na maioria dos nossos destinos, com as restrições dos governos a fecharem a entrada em apenas alguns locais. Também acolhemos três novas corridas no calendário, Arábia Saudita, Qatar e Países Baixos. Embora as restrições da COVID não nos tenham permitido regressar este ano à Ásia e à Austrália, esperamos ansiosamente poder voltar a correr nessas regiões em 2022 e já estamos em pleno planeamento com os nossos parceiros promotores nesses territórios no regresso seguro às corridas.

Na pista, as corridas foram sensacionais esta época e o facto de dois pilotos irem à corrida final em pontos iguais mostrou como as corridas têm sido renhidas. A Red Bull venceu o campeonato de pilotos e a Mercedes conquistou um oitavo título de construtores. Vimos Esteban Ocon conquistar a primeira vitória para a Alpine na Hungria, Sebastian Vettel em segundo lugar para Aston Martin em Baku e Daniel Ricciardo e a McLaren a voltar ao degrau do vencedor em Monza. A batalha no meio da tabela foi feroz, com a Ferrari a ocupar o terceiro lugar à frente de McLaren. Foi uma temporada que nunca esqueceremos e no próximo ano iniciamos uma nova era para o nosso desporto com os novos carros de 2022 que foram concebidos para criar corridas mais próximas. Esperamos que isso nos entusiasme a todos tanto como em 2021.

Assistimos a uma forte expansão nos nossos mercados com cada índice a mostrar um crescimento que continua a demonstrar o ressurgimento do desporto. A audiência televisiva de Abu Dhabi cresceu +97% em relação a 2020, terminando uma época consistentemente forte com uma média de +13% em relação a 2020. O digital e o vídeo também registaram um crescimento significativo de +135% e +173% em relação a Abu Dhabi 2020.

Conseguimos novamente receber os fãs de volta às nossas corridas este ano a partir de meados da estação com eventos esgotados em Austin, Arábia Saudita e Países Baixos. Apesar de começar a época com corridas à porta fechada e restrições de comparência aplicáveis, recebemos 2,7 milhões de fãs para as nossas corridas, e 18.000 para o nosso Paddock Club [o mesmo número de convidados que em 2019, apesar de apenas operar em 10 corridas].

Apreciei muito este ano, que tem sido um desafio operacional para muitos. Estou grato pela vossa compreensão, pois tivemos de nos adaptar aos desafios em conjunto. A temporada 2022 parece estar destinada para ser mais um capítulo emocionante no desporto e um que continuaremos a construir juntos”.