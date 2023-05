F1, Stefano Domenicali: “Temos de oferecer uma boa relação qualidade/preço em cada sessão” | AutoSport

Muitos pilotos têm criticado os nos formatos que têm sido testados nos últimos tempos. Ainda em Miami, muitos pilotos apontaram o dedo à forma como foram apresentados e a questão das corridas sprint também tem motivado algumas críticas.

Stefano Domenicali acredita que os pilotos não podem ser egoístas e que têm de olhar para o bem maior do desporto. Com um novo público a interessar-se pela competição, é preciso agarrar esse público e os novos formatos podem ajudar nessa tarefa, segundo o CEO da F1:

“Não quero uma sociedade em que as pessoas não possam dizer o que querem”, explicou ao The Daily Mail. “Mas, por vezes, os pilotos têm de ter uma perspetiva mais geral. Não precisamos de ser egoístas. Fazem parte deste desporto e deste negócio, que cresce porque pensamos mais alto. Por vezes, sair da nossa zona de conforto não é fácil, mas não podemos ser preguiçosos ou complacentes – podemos rever algumas das especificidades do formato do fim-de-semana de sprint no final da época, depois de o termos experimentado nas seis provas pretendidas. Também não vamos ter sprints todos os fins-de-semana. Mas temos um novo público e precisamos de oferecer uma boa relação qualidade/preço em cada sessão e não deixar que todos andem em círculos para benefício exclusivo dos engenheiros e dos pilotos.”