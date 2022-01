F1, Stefano Domenicali: “Temos de manter os GP tradicionais” | AutoSport

Stefano Domenicali voltou a falar na intenção de manter as provas tradicionais e mostrou-se surpreendido por não haver interesse por parte da Alemanha em receber uma prova.

Desde 2019 que a Alemanha não recebe um GP, sendo que a última corrida foi em Hockenheim. As dificuldades da pista alemã, tal como Nurburgring, em receber a F1 levaram a algumas pausas nas visitas aos traçados germânicos, mas agora parece que essa pausa está para durar o que deixa Domenicali espantado:

“Temos de nos certificar de que os GP tradicionais mantêm o seu lugar”, disse o chefe de F1 ao Sport1 quando questionado sobre o futuro da Europa de F1. “E acreditem em mim, estou desapontado e também triste por não termos neste momento um Grande Prémio alemão. Mas infelizmente, não vejo qualquer interesse real da Alemanha em voltar a fazer parte do calendário da Fórmula 1. É uma pena e, na verdade, difícil de acreditar. Espero que isto mude novamente no futuro.”

“Temos tantos pedidos de todo o mundo. Poderíamos facilmente correr em 30 circuitos diferentes. E ver que ninguém da Alemanha está a tocar à campainha é lamentável. Os alemães são apaixonados por desportos motorizados, e o ambiente em Nürburgring e Hockenheim foi sempre fantástico. Dado esse interesse, não creio que a resposta certa esteja a ser dada neste momento. Essa é outra razão pela qual quero começar a falar com os promotores, mas também com outras partes interessadas na Alemanha, no início de 2022. Deveria ser uma discussão aberta para sondar como a Fórmula 1 pode regressar à Alemanha. E eu desempenharei um papel activo nisto”.