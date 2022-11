F1: Stefano Domenicali sem medo da resseção | AutoSport

Num mundo que volta a estar perante uma crise multifacetada, a F1 parece seguir o seu caminho de forma sólida e sem recear os possíveis efeitos negativos desta fase conturbada.

Stefano Domenicali, CEO da F1, mostra total confiança e não receia os efeitos de uma possível recessão que deverá afetar as economias europeias e a britânica, isto após ter gerido de forma muito positiva a crise da COVID.

“Antes de mais, sendo um campeonato mundial, podemos espalhar por todo o mundo o risco de ter este tipo de situação para gerir”, disse Domenicali. “Por outro lado, o facto de termos acordos a longo prazo reduzirá a exposição a este risco. O que posso dizer e partilhar convosco, é que já vemos um número incrível de pré-inscrições no que diz respeito à bilhética do próximo ano. Portanto, isto é um bom sinal”.

“Eu diria que este tipo de situação nos permite pensar que devemos ser otimistas neste contexto que, naturalmente, monitorizamos. Mas é isto que vemos hoje”.

“O aumento da assistência é magnífico em termos do que a Fórmula 1 está a trazer principalmente a novas audiências”, disse ele. “E é verdade que o modelo de negócio que estamos a ter com certos promotores está mais relacionado com o facto de haver uma taxa que eles têm de pagar, há o Paddock Club topo de gama que está do nosso lado. E há – não é um desafio – mas a grande oportunidade de avançar na forma como podemos maximizar as receitas e rentabilizar as receitas que podemos retirar do facto de a Fórmula 1 se ter tornado cada vez mais atrativa. É realmente isso que vamos fazer no futuro. Temos uma maneira diferente de o fazer, e estou certo de que vamos capitalizar este crescimento da melhor maneira que pudermos nos próximos anos”.