F1, Stefano Domenicali: “Queremos fazer mais com a iniciativa We Race As One”

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, diz que a Fórmula 1 tem de continuar o seu papel ativo no destaque das questões sociais através da campanha We Race As One, criada em 2020.

Domenicali realçou a importância do desporto continuar a chamar atenção para as questões sociais do mundo, afirmando em entrevista à Sky Sports F1: “Acho que no ano passado, estivemos muito focados no racismo. Acho que a iniciativa We Race As One nos pode dar uma oportunidade para também explorar outros temas”.

“Nós temos em mente utilizar aqueles minutos antes das corridas para que se perceba que a Fórmula 1 não vive fora do mundo atual. Queremos ter um papel ativo em mostrar bons valores”, afirmou o novo CEO da Fórmula 1.