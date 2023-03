F1: Stefano Domenicali quer “limitar os treinos livres ao mínimo possível” | AutoSport

Ainda em 2022 o CEO da Fórmula 1 tinha deixado no ar uma possível alteração no formato de cada fim de semana de Grande Prémio “para melhorar o espetáculo”, assim como a introdução de outros elementos, à semelhança do que aconteceu com as Sprint. Presente no Autódromo Internacional do Algarve para assistir à primeira prova do calendário do MotoGP, que também estreou em Portimão o formato de corrida sprint, Domenicali insistiu em mudanças na disciplina que lidera, afirmando que estão a trabalhar em reduzir os treinos livres ao “mínimo”.

“Gostaria de limitar os treinos livres ao mínimo possível, que interessam apenas aos engenheiros das equipas e não ao público”, disse Domenicali. O responsável da F1 admitiu estar a trabalhar para “mudar algo nesse sentido” e explicou que irá “apresentar uma proposta nas próximas reuniões”. O italiano considera que todas as vezes “que os monolugares entrarem na pista, devem estar prontos para lutar por algo importante , que valha a pena. Na próxima reunião da Comissão da F1 vamos abordar como fazer algumas correções ao atual formato. […] Estou ansioso por discutir com os pilotos e as equipas a possibilidade de reduzir o número de sessões de treinos livres. Obviamente, também teremos que discutir isso com a FIA antes de tomar qualquer decisão”.

Recordamos que, depois da introdução das corridas Sprint e do aumento do número a realizar por época, a Fórmula 1 vai experimentar novas regras na sessão de qualificação para a corrida do Grande Prémio de Emilia Romagna, onde as equipas deixarão de ser livres de escolher os pneus montados nos seus carros, sendo obrigadas a usar os pneus duros na Q1, na Q2 os pneus médios e na Q3 os pneus macios. Este teste deverá ser repetido, pelo menos mais uma vez esta temporada.