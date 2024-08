F1: Stefano Domenicali ciclos quer regulamentares mais extensos

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, sugeriu que se reconsidere o ciclo de cinco anos de alterações regulamentares que perturbam a estabilidade. Ele questiona se uma grande revisão do regulamento é necessária até 2030, dado o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias.

Domenicali destaca duas razões tradicionais para as mudanças: o avanço da tecnologia de ponta e a quebra de períodos de domínio dos carros. No entanto, com as medidas atuais, como os limites orçamentais e as restrições aerodinâmicas, acredita que a necessidade de alterações frequentes das regras deve ser reavaliada. A atenção deve agora centrar-se nos desafios tecnológicos futuros e em saber se o atual ciclo de cinco anos continua a ser relevante.

“Esta é uma questão de: será que agora é mesmo a altura certa para fazer outra mudança radical em 2030? Não estamos em posição de responder hoje, porque temos de esperar para ver como esta nova tecnologia vai chegar e como vai ser desenvolvida. Por isso, haverá um momento em que teremos de discutir o assunto e perceber as necessidades dos construtores, das equipas e da engenharia, tal como aconteceu com o regulamento [para 2026]” disse Domenicali em declarações ao autosport.com .

“A necessidade de mudança é normalmente colocada em cima da mesa por duas razões. A primeira é porque somos o pináculo do desporto automóvel e estamos a apoiar o mais alto nível de tecnologia. A segunda, no passado, era porque era muito claro: o objetivo era parar um período de domínio dos carros. Mas agora, com os novos elementos do regulamento, o limite orçamental e a restrição aerodinâmica, penso que este ponto já não está na mesa da discussão. Portanto, o que importa é o desafio tecnológico no futuro. Será relevante que a mudança ocorra num ciclo de tempo tão curto de cinco anos? Esse será o ponto de discussão para o futuro”.