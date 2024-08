F1: Stefano Domenicali quer carros mais leves e pequenos no futuro.

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, acredita que o peso e o tamanho dos carros de F1 têm de ser abordados. Embora possa ser prematuro fazer mudanças imediatas, Domenicali enfatiza a necessidade de preparar adequadamente os regulamentos de 2026 antes de revisitar esta questão.

Os esforços para reduzir o peso dos automóveis nas regras de 2026 não corresponderam às expectativas iniciais, principalmente devido às necessidades de segurança e ao peso das unidades motrizes híbridas e das baterias. Domenicali sugere que se explorem opções de motores mais leves, como os combustíveis sustentáveis ou, eventualmente, o regresso a motores mais simples e leves, como os antigos V8, se conseguirem atingir zero emissões.

“Penso que o que estará sempre em cima da mesa no futuro será o peso e a dimensão dos carros, porque não podemos esquecer onde começou a abordagem da fórmula automóvel. Estamos agora numa situação em que os carros são grandes, pesados, e talvez no futuro, com este novo desenvolvimento, possamos realmente decidir voltar a ser mais leves”.

“Mas acredito que a forma correta de desenvolver isso [a redução de peso] seria manter este tipo de conceito, com movimentos para reduzir o peso, ou – se o combustível sustentável funcionar – talvez já não precisemos de ser tão complicados ou tão caros em termos de desenvolvimento de motores”.

Domenicali duvida que o hidrogénio seja uma solução a médio prazo para a F1 devido a vários desafios. O italiano credita que as discussões sobre o peso dos carros e a complexidade dos motores serão cruciais nos anos seguintes às alterações ao regulamento de 2026. Salienta a importância de adaptar prudentemente aos avanços tecnológicos e de manter as necessidades do desporto e os aspetos comerciais.