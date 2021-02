F1, Stefano Domenicali: Pilotos de F1 são ‘modelos’, e têm de se portam de acordo com isso

Stefano Domenicali, Chefe Executivo da F1 teve um encontro com a imprensa onde abordou vários assuntos, um deles, o papel e o exemplo que os pilotos de Fórmula 1 devem ter perante todos os seus seguidores ou adeptos. Deu como exemplo o sucedido com Nikita Mazepin em dezembro: “Era bastante claro que o que ele fez não era aceitável. Ele pediu desculpa e nós temos de garantir que nas discussões que vamos ter os pilotos entendam que não podem brincar com certas coisas. Eles são demasiado importantes para não compreenderem que são modelos. Iremos discutir isso com eles. Não podemos perder a oportunidade de garantir que eles compreendam que são mais do que pilotos, têm uma grande responsabilidade porque são a cara do nosso desporto”, disse.