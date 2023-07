F1: Stefano Domenicali pede sanções desportivas para infrações ao limite orçamental | AutoSport

O CEO da Fórmula 1 tem uma visão pragmática quanto à imposição do limite orçamental. Para Stefano Domeniali, as sanções devem ser desportivas, independentemente da infração ser desportiva, técnica ou financeira.

Domenicali defende que se deve sempre penalizar as equipas que infrinjam as regras com sanções desportivas, em declarações ao motorsport.com:

“Gostaria que a sanção fosse desportiva em caso de infração, é algo que pedimos muito claramente. Há três regulamentos a respeitar: desportivo, técnico e financeiro. Qualquer infração deve ser punida com medidas desportivas. Não se pode ir por outros caminhos.”

Há rumores que três equipas da F1 não tenham respeitado o limite orçamental. Os resultados da análise da FIA deverá ser conhecido em breve.