F1, Stefano Domenicali: “Os pilotos têm de entender o seu papel como caras deste desporto”

No final do ano passado Nikita Mazepin colocou um vídeo nas suas redes sociais, onde aparecia a tocar numa mulher de um modo impróprio. O incidente provocou uma grande onde de indignação por parte da comunidade da Fórmula 1 perante a inclusão do piloto russo na equipa da Haas em 2021.

Agora, o novo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, vai falar com todos os pilotos que compõem a grelha de 2021, para que todos respeitam o papel de embaixadores da Fórmula 1.

À speedweek.com, Domenicali afirmou: “Eu diria que foi claro que o que o Mazepin fez não é aceitável. Os pilotos têm de saber as suas responsabilidades. Eu próprio vou falar com os 20 pilotos de Fórmula 1 para que eles percebam o seu papel de embaixadores deste desporto. Vou ser claro e dizer que não se pode brincar com certas situações, isso não é aceitável. Tem de ser explicito que eles têm de dar o exemplo”.

“Temos fantásticos pilotos na Fórmula 1. Não podemos perder a oportunidade de mostrar que estas pessoas são mais do que pilotos. Eles têm grandes responsabilidades e são a cara do nosso desporto. Eles têm de entender a importância dos seus comportamentos e que as suas palavras têm peso no público”, acrescentou o CEO da Fórmula 1.