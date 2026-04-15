F1, Stefano Domenicali: “Os pilotos sabem que oiço as suas opiniões”

O CEO da F1, Stefano Domenicali, revelou que as suas conversações com Max Verstappen (e os restantes pilotos) sobre os novos regulamentos de 2026 têm sido “muito abertas” e construtivas, pedindo, ao mesmo tempo, a todos os pilotos que ponderem o “peso” das suas palavras em público. As declarações surgem durante a pausa de abril, com reuniões técnicas em curso para discutir ajustes às novas regras, nomeadamente na gestão de energia.

Domenicali sublinhou que os indicadores globais da F1 têm sido largamente positivos, assistência nos circuitos e audiências televisivas incluídas, mas reconheceu as críticas dos puristas e de vários pilotos relativamente ao “lift and coast” e ao “super-clipping”. O responsável pediu aos pilotos que reconheçam o que o desporto lhes proporcionou, alertando para o impacto negativo que declarações públicas descuidadas podem ter.

“Acho que a minha conversa com eles [pilotos] é definitivamente muito aberta e eles sabem que oiço as suas opiniões. Quero que estejam envolvidos. Mas claro que há por vezes uma espécie de jogo que é preciso gerir.”

“O que lhes disse foi: ‘Oiçam, rapazes, não se esqueçam de que tudo o que estamos a fazer é porque fizemos as coisas certas juntos. Por isso, respeitem um desporto que nos deu a todos uma oportunidade incrível de crescer, de ganhar muito dinheiro e de desenvolver uma presença no mundo que outros desportos que possam preferir não vos conseguem dar.’ Acho que foi reconhecido.”

“Creio que as corridas estão muito, muito boas. E quanto mais falarmos juntos, melhor é para o desporto. Porque eles são a joia do nosso desporto. Por isso precisamos de proteger essa joia, assim como eles têm de proteger o ecossistema em que estão inseridos.”

“As pessoas acreditam que a relva do vizinho é sempre mais verde. E às vezes quando se vai para o outro lado, diz-se: ‘Meu Deus, não é verdade.’ Por isso, respeito pelo que conseguimos alcançar juntos, mas também com total abertura a qualquer tipo de observação feita de forma construtiva em conjunto.”

No que diz respeito a Verstappen, Domenicali deixou claro que o tetracampeão tem participado ativamente nas discussões — incluindo nesta semana —, mas que a sua voz, precisamente por ter tanto peso, exige responsabilidade acrescida.

“Com o Max, falámos muitas, muitas vezes desde o início. Compreendo os seus comentários e ele entende o panorama geral. Hoje mesmo esteve numa reunião onde estava muito empenhado em dar sugestões. Não quero cair na armadilha de criar um antagonismo, porque definitivamente não sou assim. Não é a forma como queremos ver as coisas. E como sempre na vida, se formos construtivos, não há um boomerang negativo contra nós. Vamos estar juntos. Ele é o melhor piloto, tetracampeão, e claro que a sua voz tem de ser ouvida. Mas ele sabe que a sua voz também tem um peso. E precisa de respeitar esse peso, porque às vezes algumas pessoas podem interpretá-lo à sua maneira. E isso é algo que não devemos deixar acontecer.”