F1, Stefano Domenicali: “O Lewis e o George são dois grandes pilotos”

Lewis Hamilton e a Mercedes ainda não confirmaram acordo para 2021. Mesmo assim, o atual campeão do mundo deve ficar na equipa campeã do mundo de Fórmula 1. Em 2020, George Russell também mostrou o seu potencial, quando substituiu Hamilton na Mercedes no Grande Prémio do Sakhir e esteve muito perto da pole position e da vitória.

Quando perguntado sobre quem gostaria de ver na Mercedes, entre Lewis Hamilton e George Russell, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, respondeu ao racefans.net:

“O George já mostrou ter muito potencial e, como o Toto Wolff já afirmou, ele será um futuro campeão, sem dúvida. Por isso, para mim, gostava de ter os dois, porque eles são grandes pilotos e fazem bem à Fórmula 1”.