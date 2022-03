F1, Stefano Domenicali: “Nunca estaremos numa situação que possa pôr em risco a nossa segurança” | AutoSport

Stefano Domenicali voltou a defender a posição da F1 face ao que se passou na Arábia Saudita. O CEO da F1 realçou a evolução que se tem visto no país que foi palco da segunda jornada do mundial de F1 e que foi alvo de um ataque a uma infraestrutura petrolífera nas redondezas do circuito.

Falando com a Sky Sports F1, Domenicali disse: “Não somos cegos, mas não nos podemos esquecer uma coisa: que este país, também através da F1 e do desporto em que acreditamos, está a dar um enorme passo em frente. Não se pode fingir que se pode mudar uma cultura que tem mais do que um milénio num piscar de olhos. Os recursos que estão a ser colocados em prática para avançar, podem ser vistos aqui. Não se esqueçam, há uns anos, as mulheres não sabiam conduzir, e estão agora aqui na grelha. Estão a festejar, estão a ver o desporto. Estão a ser a mudadas muitas leis para se certificarem de que isto aconteça. Não podemos desconsiderar isso. É claro que há tensões no interior, há coisas que têm de ser melhoradas. Não queremos ser políticos quanto a isso. Mas acredito que estamos a desempenhar um papel muito importante na modernização deste país. “.

Claro que a questão da posição da F1 face à invasão russa foi questionada face ao que se viu na Arábia Saudita, ao que Domenicali respondeu:

“É uma questão de definição, um ataque terrorista é uma guerra?”, explicou ele. “Estamos a falar de desporto, estamos naturalmente em contacto com todas as autoridades e com todas as embaixadas, com todos os órgãos de governo adequados. E, claro, seguiremos isso e nunca estaremos numa situação que possa pôr em risco a nossa segurança “.