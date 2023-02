F1, Stefano Domenicali: Notícia da Ford é “ótima para o desporto” | AutoSport

A decisão da Ford regressar à Fórmula foi saudada pelo CEO da F1, Stefano Domenicali em comunicado após o anuncio do gigante automóvel norte-americano.

“A notícia de hoje de que a Ford está a chegar à Fórmula 1 a partir de 2026 é ótima para o desporto e estamos entusiasmados em vê-los juntarem-se aos incríveis parceiros já na Fórmula 1”, pode ler-se no documento da F1. “A Ford é uma marca global com uma incrível herança nas corridas e no mundo automóvel e eles veem o enorme valor que a nossa plataforma proporciona a mais de quinhentos milhões de fãs em todo o mundo”.

Domenicali salientou que “o nosso compromisso de ser Carbono Zero Líquido até 2030 e de introduzir combustíveis sustentáveis nos carros de F1 a partir de 2026 é também uma razão importante para a sua decisão de entrar na F1”, considerando ainda que a competição que representa “oferece a oportunidade e o alcance diferente de qualquer outra”.

O responsável máximo da Fórmula 1 terminou, afirmando que “não podemos esperar que o logótipo da Ford esteja a correr nos circuitos icónicos da F1 a partir de 2026”.