F1: Stefano Domenicali não teme saída prematura de Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen já ameaçou várias vezes que se a F1 optar por formatos que lhe agradam ou se o calendário continuar a aumentar, que pondera sair da competição. Isso seria um golpe tremendo para a F1, pois o neerlandês tem uma legião de fãs que o acompanha. Mas Stefano Domenicali não teme que a saída acontece em breve.

Segundo o CEO da F1, Verstappen é um apaixonado pela competição e não acredita que bicampeão saia tão cedo do Grande Circo:

“Discuti os problemas com o Max antes da última corrida em Miami. Ele disse que adorava o desporto e o que faz. É campeão do mundo e está a lutar por um terceiro título. Nasceu num carro. Eu diria que é provável que ele fique mais tempo do que eu. Não é um problema”, disse o chefe da Fórmula 1.