F1: Stefano Domenicali não teme reforma de Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton é sem dúvida a maior estrela da F1. É o piloto com maior projeção a nível internacional, com o mais impacto mediático e a sua saída poderia ser um revés para a F1. Mas Stefano Domenicali não teve que a reforma de Lewis Hamilton afete a F1:

“A F1 é sólida, robusta e qualquer que seja a decisão de Lewis, a F1 reagirá e avançará”, disse Domenicali durante uma chamada com analistas de Wall Street. “A boa notícia é que se Lewis, como todos esperamos, ficar, terá uma temporada incrível à sua frente [2022] com os novos carros, com um novo desafio, e isto pode ser muito interessante para ele. Se ele decidir de outra forma, a boa notícia é que na F1 temos hoje tantos bons pilotos que pelo menos o desafio e as hipóteses, serão ainda mais fortes. Portanto, qualquer que seja a decisão de Lewis, nós respeitá-la-emos. Mas a F1 é realmente sólida e forte”.

“Com certeza, Lewis é um grande trunfo”, disse o italiano de 56 anos de idade. “Ele está a fazer um trabalho incrível do lado desportivo e em termos de imagem. Ele foi capaz de fazer crescer a F1 noutras áreas que não estavam realmente relacionadas especificamente com a F1. Mas a própria F1 é forte, e os pilotos e campeões estão sempre numa situação onde um dia podem reformar-se. Não sei o que Lewis irá fazer, estamos a falar com ele, mas é claro que agora ele está concentrado na sua época atual. Ele está totalmente focado para garantir que conseguirá o feito único de ganhar oito títulos”.