F1, Stefano Domenicali: “Não quero pôr-me ao nível de Bernie Ecclestone”

Stefano Domenicali é o novo homem forte da F1. Depois de uma passagem pela Ferrari, o italiano regressa ao Grande Circo, a sua paixão para continuar o trabalho iniciado por Chase Carey. Domenicali deu uma visão geral do estado do desporto e das suas motivações para o futuro:

“Eu era um fã apaixonado pela Fórmula 1 e como tal as estrelas e especialmente Bernie Ecclestone pareciam fora do meu alcance”, disse ele à Auto Bild esta semana. “Ao longo dos anos tornei-me parte deste mundo na Ferrari, e agora sou CEO”, continuou ele. “Vejo isso como um grande privilégio. Embora eu tivesse um grande trabalho como presidente da Lamborghini. Mas eu adoro este desporto e darei tudo para o tornar apto para o futuro. Mas não quero de modo algum pôr-me ao nível do Bernie. Ele transformou a Fórmula 1 num evento desportivo global. Foi o seu bebé que ele criou – estou a substituir Chase Carey, que iniciou a [fase seguinte]”.

Domenicali disse que sente que o desporto está em terreno sólido apesar das perturbações causadas pela COVID no último ano, o que virou o calendário de 2020 de pernas para o ar.

“A pandemia, é verdade, é um desafio para todos e temos de nos manter flexíveis”, disse ele. “Mas no ano passado a F1 e a FIA conseguiram acolher um campeonato mundial sob condições que na realidade eram impossíveis. Estabelecemos assim as bases para este ano, que com 23 corridas será a época mais longa de todos os tempos”, observou ele. “Não vai ser fácil, mas todos os organizadores deram-nos um sinal de que querem receber o Grande Prémio. A minha visão para a F1 é, acima de tudo, que é um desporto que deve entreter os adeptos, oferecer às equipas uma plataforma sustentável e aos pilotos a oportunidade de mostrar as suas capacidades heróicas. Ao mesmo tempo, também queremos oferecer aos fabricantes a oportunidade de desenvolverem a sua tecnologia para a estrada como num laboratório e de a apresentarem ao mundo.”

“Não podemos esquecer: os nossos motores híbridos são os mais eficientes do mundo. Com apenas 100 quilos de gasolina, cobrimos 305 quilómetros num espaço de tempo muito curto. Isto é único e no futuro queremos levar esta tecnologia ao próximo nível com um combustível sustentável – para manter os fabricantes presentes e para atrair novos fabricantes”.

As alterações aos regulamentos desportivos e um limite máximo de despesas permitido pelas equipas é uma componente chave para o conseguir.

“Temos um contrato de base com as equipas e temos um limite orçamental. Estes dois elementos dão-nos estabilidade para o futuro”, disse Domenicali. E não se esqueça, há um grande interesse na F1 por parte do mercado financeiro. Muitos investidores estão a bater à nossa porta. Isso é um bom sinal. Mesmo e especialmente em crises, as pessoas anseiam por distração através do desporto”.

Domenicali também falou sobre a importância da diversidade dentro do desporto e porque continuaria a ser um foco para a F1 em 2021.

“A diversidade é uma parte importante. Como plataforma global, temos a obrigação de difundir a ideia de diversidade e inclusão e de lutar contra o racismo. Espero muito sinceramente que em breve tenhamos uma mulher piloto na F1 e que nos asseguremos de que não existem barreiras [para que isso aconteça].”