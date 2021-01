F1, Stefano Domenicali: ” Mostramos em 2020 que podemos correr em segurança”

A F1 revelou hoje mudanças no seu calendário para 2021, motivadas pela evolução da pandemia. Stefano Domenicali acredita que a F1 está preparada para o desafio.

Não será um ano fácil para o Grande Circo, com a possibilidade de mudanças de última hora no calendário. Mas Domenicali afirmou que a F1 tem experiência graças ao trabalho feito em 2020 e que dará uma resposta à altura:

“A pandemia global ainda não permitiu que a vida regressasse ao normal, mas mostrámos em 2020 que podemos correr em segurança, fomos o primeiro desporto internacional a regressar ao ativo e temos a experiência e os planos para cumprir a nossa época”, disse Domenicali.

“É uma grande notícia que já conseguimos acordar uma nova data para o Grande Prémio da Austrália em Novembro e continuamos a trabalhar com os nossos colegas chineses para encontrar uma solução para correr lá em 2021, se algo mudar.

“Estamos muito entusiasmados por anunciar que Imola voltará para a temporada de 2021 e sabemos que os nossos fãs aguardam com expectativa o regresso da Fórmula 1 após as férias de Inverno. Obviamente, a situação do vírus permanece fluida, mas temos a experiência da época passada com todos os nossos parceiros e promotores para nos adaptarmos em conformidade e em segurança em 2021”.

Os rumores de hoje falam da possibilidade cada vez mais forte do GP de Portugal regressar também ao calendário, fazendo com Espanha uma jornada dupla, de dois fins de semana seguidos.