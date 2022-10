F1, Stefano Domenicali: Max Verstappen “mostrou ao mundo o incrível talento que é” | AutoSport

Stefano Domenicali não deixou passar a ocasião da revalidação do título mundial de pilotos de Fórmula 1 por Max Verstappen em branco. O responsável máximo da disciplina quis felicitar o piloto neerlandês pelo feito, assim como a sua equipa.

“Parabéns a Max Verstappen, e à Red Bull, por ter conquistado o Campeonato do Mundo de Pilotos de 2022”, disse o CEO da Fórmula. “Max tem pilotado incrivelmente durante toda a temporada, sem erros, e voltou a mostrar ao mundo o incrível talento que é”.

Domenicali coloca agora a atenção, depois do lugar mais ambicionado estar preenchido quando ainda faltam 4 provas para o final da temporada, nos segundos e terceiros lugares, salientando que “Charles [Leclerc], Sergio [Pérez], George [Russell], Lewis [Hamilton] e Carlos [Sainz] lutarão até ao fim para chegarem aos três primeiros e estamos todos ansiosos pelas próximas corridas”.