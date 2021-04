F1, Stefano Domenicali: “Mais de 23 corridas é improvável”

A vontade inicial da Liberty Media era de chegar às 25 corridas por época, um número que desde início foi considerado demasiado elevado para as equipas, quer a nível logístico, quer a nível humano. Com Stefano Domenicali, o discurso parece estar a mudar ligeiramente e o italiano afirmou que será improvável a F1 ter mais de 23 provas por ano.

Falando com a Auto Motor Sport, Domenicali disse: “Pode-se olhar de duas perspetivas. Se o Campeonato do Mundo for emocionante, podem ser 24 corridas. Se for decidido cedo, será difícil. Penso que mais de 23 corridas é muito improvável, mesmo que seja possível na prática. Há um tremendo interesse em realizar um Grande Prémio neste momento. No futuro, teremos de pensar cuidadosamente sobre quais os países que são importantes para a nossa estratégia, quais as vias adequadas em cada país e quanto dinheiro de entrada podemos exigir dos organizadores. Este dinheiro não é um factor de custo, mas sim um investimento para o país, a região, a indústria à sua volta. Se fizermos tudo certo, um dia, menos corridas serão possíveis de novo”.

“Temos de encontrar um bom equilíbrio”, disse ele. “Qual é o número certo de corridas? Quais são os nossos principais mercados? Onde existem oportunidades de rodar as corridas de ano para ano, se houver novas pistas? Alguns dos novos eventos do ano passado viveram do facto de terem sido locais históricos e pistas espetaculares. Mas estes locais também precisam de ter o poder financeiro para pôr um evento de pé”.