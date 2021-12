F1, Stefano Domenicali: “Lewis Hamilton? Tenho certeza que vai voltar com mais vontade” | AutoSport

2021 ficará na história da Fórmula 1 como uma das temporadas mais excitantes da disciplina. E com tantos canais disponíveis para fazer passar a “mensagem”, a Liberty Media e a FOM deverão ter batido recordes em termos de público e receitas com a luta pela conquista do campeonato entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Stefano Domenicali, em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, afirmou que 2022 será um momento crucial para o desporto, mas também uma grande responsabilidade na gestão da marca F1, depois do ímpeto de 2021.

“É um momento importante de transição”, disse Domenicali. “A F1 oferece ideias cada vez mais interessantes. O último GP de Abu Dhabi foi o evento global mais seguido, tivemos um público mundial de 2 mil milhões de pessoas em 2021, uma grande responsabilidade na gestão desta marca. Em 2022 haverá uma mudança de regulamento e dos monolugares, ainda que já seja difícil prever se haverá mais competição pela vitória, talvez não imediatamente, mas com certeza o teto orçamental das equipas, que se começa a ver os seus efeitos, vai permitir a quem está atrasado recupere mais rapidamente e isso é importante”.

O responsável da Fórmula 1 foi entrevistado em Itália no evento de entrega do Troféu Bandini 2021, que premiou em ex aequo Stefano Domenicali e Massimo Rivola, CEO da equipa Aprilia no MotoGP.

Domenicali ainda teve tempo para dar a sua opinião sobre a possibilidade de Lewis Hamilton deixar a competição, dizendo que: “Lewis Hamilton? Tenho certeza que ele vai recarregar as baterias e voltar com mais vontade do que antes para conquistar o oitavo título mundial.”