F1, Stefano Domenicali: “há um enorme interesse no nosso desporto” | AutoSport

Foi anunciado hoje de manhã o regresso do GP da Turquia como substituto do cancelado GP de Singapura. Istambul é um dos eventos que os fãs mais pedem e surgir como substituto, parece pouco para um traçado tão apreciado.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1, quis agradecer à direção do circuito por receber de novo a prova, uma vez que o GP da Turquia já esteve no calendário de 2020 e saiu, reentrando agora. O “todo poderoso” da F1, garante que o interesse pela competição é grande e que trocas como esta que aconteceu, parecem fáceis de negociar.

“Estamos encantados por voltar à Turquia para o circuito Intercity Istanbul Park. Esperamos ter de novo outra corrida fantástica, numa das melhores pistas do mundo. Queremos agradecer à direção do Intercity Istanbul Park e ao Sr. Vural Ak pelos seus esforços pessoais para que este evento se realizasse. Mostrámos que podemos continuar a adaptar-nos e há um enorme interesse no nosso desporto e a esperança de muitos locais em ter um Grande Prémio. Temos tido conversas muito boas com todos os outros promotores desde o início do ano e continuamos a trabalhar em estreita colaboração com eles durante este período”.

Vural Uk, a quem Domenicali agradeceu publicamente, é o empresário turco que detém o circuito de Istanbul Park e um apaixonado por desporto automóvel (e por automóveis), campeão turco de off-road e que já participou no Dakar em 2006.