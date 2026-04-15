F1, Stefano Domenicali: “Gestão de energia? As pessoas têm memória curta”

O CEO da F1, Stefano Domenicali, defendeu publicamente os novos regulamentos técnicos de 2026, apesar das críticas generalizadas após as três primeiras corridas da temporada. As novas unidades motrizes têm gerado polémica pelo excesso de gestão de energia exigido aos pilotos.

Nas primeiras provas do ano, a gestão de energia foi o tema central, com qualificações onde os pilotos não podem ir ao limite, pois têm de levantar o pé e nas corridas, tem-se falado de ultrapassagens artificiais, promovidas pelo diferente estado das baterias e por diferentes estratégias de gestão. A juntar a isto, vários pilotos descreveram o estilo de corrida como semelhante ao “Mario Kart”, o que motivou a realização de reuniões durante a pausa de abril entre a F1, a FIA e as equipas para discutir possíveis correções regulamentares.

Domenicali rejeitou as críticas, argumentando que a gestão de energia não é um conceito novo na F1 e que quem critica tem “memória curta”, comparando a situação atual à era turbo dos anos 80. O responsável máximo da F1 reconheceu, ainda assim, que serão necessários ajustes, mostrando-se otimista com a reação global dos fãs às novas regras e ansioso pelo regresso à competição após a pausa de abril.

Stefano Domenicali (CEO da Fórmula 1):

“Algumas pessoas dizem que [as ultrapassagens] são artificiais. O que é artificial? Uma ultrapassagem é uma ultrapassagem. As pessoas têm memória curta, porque na era turbo dos anos 80 — e eu já seguia a F1 muito de perto nessa altura — o ‘lift and coast’, o uso de diferentes turbos e diferentes velocidades já existia. Tinhas de poupar em corrida porque, caso contrário, o depósito de combustível era demasiado pequeno e não terias combustível suficiente. Talvez alguns dos mais antigos que criticam ou fazem comentários tenham memória curta. Olhem para os anos 80, na era turbo — essas coisas já existiam. E faz parte do jogo.”

“Como sempre, a manta é curta, por isso é preciso ajustar da forma certa. Dito isto, globalmente, a reação dos fãs tem sido muito positiva. Passou um mês sem corridas de forma ininterrupta, por isso estou ansioso por regressar com os ajustes que precisamos de fazer em conjunto.”