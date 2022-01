F1: Stefano Domenicali fala em “mês importante” para a entrada do grupo VW | AutoSport

Stefano Domenicali afirmou que este pode ser um mês muito importante para a entrada do grupo VW. O responsável da F1 acredita que o rumo que a F1 tomou será interessante para o grupo alemão e para outras marcas que se queiram associar.

“Penso que temos um mês importante à nossa frente em termos da decisão do Grupo Volkswagen”, disse Domenicali ao Sport1. “A adesão seria ótima, mas não posso falar em nome da VW. Fiz parte deste incrível grupo durante alguns anos (como CEO e presidente da Lamborghini de 2016-20) e sei como estão a trabalhar arduamente no futuro. O nosso combustível sustentável, que planeamos utilizar ao lado de novos motores híbridos com uma componente elétrica superior, pode dar-lhes uma segunda via ao lado da electromobilidade”, disse ele. “E isto aplica-se não só ao Grupo Volkswagen, mas a todos os fabricantes de automóveis. No que diz respeito à Volkswagen, no entanto, espero que tomem uma decisão em breve.”