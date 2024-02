F1: Stefano Domenicali “encantado” com a renovação de contrato com Silverstone | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou que o Grande Prémio da Grã-Bretanha permanecerá no calendário até 2034, inclusive, após uma extensão de 10 anos com o promotor Silverstone e o seu proprietário, o British Racing Drivers’ Club (BRDC). Stefano Domenicali mostrou-se muito agradado com esta novidade.

“Tenho o prazer de anunciar que o Grande Prémio da Grã-Bretanha permanecerá no calendário por mais 10 anos com este acordo”, disse Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1. “Silverstone é um local icónico no coração da história da F1 e, à medida que se aproxima da sua nona década a acolher Grandes Prémios, o evento continua a atrair fãs de todo o mundo para as fantásticas corridas em pista e para a fantástica experiência dos fãs fora dela. Gostaria de agradecer a Peter Digby, do BRDC, a Stuart Pringle e a toda a equipa de Silverstone pelo seu trabalho árduo e dedicação para levar o Grande Prémio da Grã-Bretanha a novos patamares e estou ansioso por trabalhar em estreita colaboração com eles, à medida que procuram melhorar ainda mais as instalações e a experiência dos fãs nos próximos 10 anos”.