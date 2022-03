F1, Stefano Domenicali: “Drive to Survive” continua até “acreditarmos que será um fator de diferenciação” | AutoSport

A quarta temporada da série documental “Drive to Survive”, a série da Netflix que mostra um pouco mais dos bastidores da F1, já tem data de lançamento. 11 de março regressa a série que foi um sucesso imediato e permitiu que muitos novos fãs chegassem à Fórmula 1 e se interessassem pela competição.

Stefano Domenicali, CEO da F1, deixou claro que a série vai continuar até acrescentar valor à competição e que quando isso não acontecer terão de trabalhar numa nova opção.

“Não há dúvida de que o ‘Drive to Survive’ teve um efeito incrível, principalmente com novas audiências, e também noutros novos mercados como os EUA, com certeza”, disse Domenicali citado pelo Motorsport.com. “E isto vai continuar, e posso antecipar-vos que têm de se manter atentos à nova série, porque acabei de a ver, e vai ser fantástica, com o tom certo. E como podem imaginar, com o que aconteceu no ano passado, vai haver muita ação. Portanto, isso é bom. Penso que é importante para nós mantermos o ‘Drive to Survive’, com os nossos amigos da Netflix, até ao momento em que acreditarmos que será um fator de diferenciação. Se estiver a tornar-se apenas numa forma diferente de falar da F1 sem acrescentar, ou dar à F1 qualquer valor acrescentado, talvez seja melhor renegociar e ver com a Netflix e com os outros parceiros a possibilidade de fazer algo diferente no futuro”.

A primeira temporada da série documental foi um sucesso imediato e ajudou a “vender” a Fórmula 1 em mercados onde a competição estava estagnada. Tem sido apontada como uma das razões para o enorme interesse que se tem vivido nos EUA e até os mais céticos dentro do paddock têm mudado de opinião sobre a série. Há muita expectativa para a temporada 4, para ver como foi vivida a época 2021 nos bastidores, mas é já certo que não teremos a visão de Max Verstappen que se recusou a participar.