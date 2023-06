F1: Stefano Domenicali defende que o sucesso da Red Bull deve ser respeitado | AutoSport

O CEO da Fórmula 1 é contra as alterações das regras da competição, tendo como objetivo retirar o domínio a que assistimos atualmente da Red Bull. Stefano Domenicali não quer que este seja uma disciplina onde se influenciam os resultados finais, defendendo no podcast ‘Beyond the Grid’ que o sucesso da equipa de Milton Keynes merece respeito e que as atuais regras vão impedir que qualquer equipa possa dominar a Fórmula 1 durante largos períodos.

Domenicali explicou que “não é correto” a alteração das regras da disciplina neste momento, tentando retirar à Red Bull a sua superioridade em relação às equipas adversárias, “porque não podemos ser vistos como um desporto de manipulação”. O responsável insistiu que isso “não é correto e não é justo. Não estou a imaginar este tipo de abordagem”.

Apesar da Red Bull ter vencido por 23 vezes em 29 corridas desde início da temporada de 2022 até ao GP de Espanha de 2023, a última prova que se realizou da atual temporada, o CEO da Fórmula 1 diz que “a diferença é entre uma equipa e as outras. Enquanto as outras estão muito, muito próximas, uma equipa – que é a Red Bull – fez um trabalho incrível. Este é um trabalho com mérito”, não se podendo criar condições que beneficiem os adversários apenas para retirar a vantagem à estrutura de Milton Keynes.

Os regulamentos técnicos e financeiros, assim como algumas alterações desportivas, foram, na opinião de Stefano Domenicali, suficientes para que não exista uma equipa que domine a Fórmula 1 durante muito tempo. “”A F1 sempre foi um desporto em que houve ciclos em que as equipas eram muito dominantes e depois outras entraram na equação. Por isso, eu diria que o nosso objetivo deve ser, se adotarmos uma abordagem estratégica, garantir que estes ciclos no futuro sejam mais curtos, porque isso significa que 20 carros, ou o que quer que sejam, estarão realmente em competição. É isto que eu diria, como detentor de direitos comerciais, mas também como amante do desporto, que gostaria de ver”, concluiu.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool