F1: Stefano Domenicali defende o novo regulamento para 2026

Depois de duas épocas em que a Red Bull dominou como quis a F1, 2024 começa a dar drama e emoção em pista. A tão falada convergência é cada vez mais clara e o espetáculo vai melhorando com isso. Mas Stefano Domenicali defende as mudanças que serão implementadas em 2026 e que poderão baralhar de novo as contas e, quem sabe, dar mais alguns anos de domínio de uma equipa.

Em equipa que ganha, não se mexe. É o que se ouve na gíria do desporto. E, se a F1 finalmente encontrou a competitividade que tanto desejava, para quê mudar? É o que muitos apontam, numa altura em que as equipas já começam a trabalhar em 2026, ano de entrada dos novos regulamentos. Será mais uma pequena revolução, com chassis diferentes, motores diferentes. E, como tem sido hábito no arranque de cada novo era regulamentar vermos uma equipa a dominar, muitos torcem o nariz a esta mudança.

Stefano Domenicali, CEO da F1, defendeu os novos regulamentos, pois estes apontam para o futuro e implicam mudanças que têm de ser implementadas o quanto antes:

“Há sempre razões para estarmos a mudar”, afirmou. “Em primeiro lugar, porque precisamos de estar um passo à frente do que estamos a fazer. E este regulamento técnico [de 2026] estava, no momento específico em que a decisão foi tomada, relacionado com a necessidade de os construtores estarem envolvidos na F1, com um tipo diferente de tecnologia que teria de ser utilizada. Penso que isso é realmente fundamental e crucial”, disse Domenicali em declarações ao autosport.com.

“Além disso, o facto de termos agora o combustível sustentável no centro deste projeto técnico irá acelerar o processo de garantir que esta nova tecnologia estará disponível para o mundo da mobilidade mais rapidamente. Desenvolverá uma queda no combustível com um preço mais baixo que será benéfico para o mercado em todo o mundo. Estou bastante convencido disso. Como sabem, atualmente, o preço [do combustível sustentável] é muito mais elevado, mas a F1 tem sido sempre muito boa a acelerar o processo e a ajudar a tecnologia a ir na direção certa. Portanto, é isso que espero e tenho a certeza de que todos vão trabalhar nessa direção.”