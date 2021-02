F1, Stefano Domenicali: “Corridas aborrecidas? A nossa audiência continua a crescer…”

As corrida de Fórmula 1 são muitas vezes apelidadas de ‘aborrecidas’. Para o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, essa denominação não é correta, justificando as suas palavras com a crescente audiência dos Grandes Prémios.

Ao Rete4, Domenicali afirmou: “Corridas aborrecidas? Eu vi os número do ano passado e a nossa audiência cresceu. Há um grande desejo pela Fórmula 1, são milhões e milhões a seguir o desporto”.

Para 2021, a situação mundial não está ainda normalizada e a pandemia da COVID-19 continua a afetar tudo e todos. Se os números da audiência não são uma preocupação grande, o medo das equipas de que 2021 seja igual a 2020 está presente. Para Domenicali, o “ano passado foi muito bom, pois tivemos campeonato mesmo com todas as dificuldades que nos foram apresentadas. O nosso desejo é continuar no mesmo caminho”.