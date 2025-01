F1: Stefano Domenicali confiante que as mudanças de 2026 será positivas

As últimas corridas da temporada de Fórmula 1 proporcionaram batalhas emocionantes e imprevisibilidade. No entanto, os próximos regulamentos de 2026, que introduzirão carros mais pequenos e mais leves e unidades motrizes renovadas, suscitaram preocupações.

Os críticos receiam que uma equipa possa dominar, explorando as novas regras, como aconteceu com a Mercedes em 2014 e a Red Bull em 2022. Além disso, existe ceticismo quanto ao potencial desempenho dos carros de 2026 em comparação com a geração atual, esperando-se carros mais lentos, devido à redução do apoio aerodinâmico.

O Diretor Executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, rejeitou estas preocupações, argumentando que tais dúvidas são comuns com as alterações regulamentares. Domenicali observou que preocupações semelhantes surgiram com os regulamentos de 2022, mas a grelha tornou-se mais competitiva desde então. Embora espere uma dispersão inicial do desempenho em 2026, Domenicali está confiante de que a grelha irá convergir novamente devido à conceção dos regulamentos.

“Quando surgem novos regulamentos, é sempre assim. Mas não me esqueço de como as equipas se queixaram quando os regulamentos de 2022 foram introduzidos, dizendo que os monolugares seriam seis segundos mais lentos. Nos últimos anos, temos visto a grelha a ficar mais competitiva. Em 2026, vamos começar com novas regras, o que significa muitos desafios e muitas coisas em que podemos trabalhar. Antecipo que a competição seja menos renhida novamente no início, mas depois todos se juntarão novamente – os carros foram concebidos para isso.”

“Não estou preocupado com isso. Temos de olhar para o panorama geral e não para os pormenores individuais. Sim, certamente surgirão problemas, mas novos designers também se juntarão ao desporto, ajudados por estas mudanças técnicas. Queremos manter a tensão evolutiva e positiva para os concorrentes que veem a nossa Fórmula 1 como uma plataforma de desenvolvimento para o futuro.”