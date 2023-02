F1: Stefano Domenicali ‘baldou-se’, Verstappen ‘caçou-o: “ele está ali” | AutoSport

Quem assistiu à apresentação da Red Bull reparou que quando o ‘chefe’ da F1, Stefano Domenicali foi chamado ao palco, não apareceu, criando um ‘Blooper’. Mas havia uma razão para isso, e muitos sabiam que ele estava no edifício. Aliás, Max Verstappen “meteu a boca no trombone” ao dizer alto e bom som ao microfone: “ele está ali”, apontando para o local.

Mas afinal o que sucedeu quando Marty Smith e Giselle Zarur, apresentadores que estavam ao lado do patrão da Red Bull, Christian Horner, do CEO da Ford Jim Farley e dos pilotos Max Verstappen, Sergio Perez e Daniel Ricciardo?

Simples: Domenicali decidiu que era inapropriado tirar tempo de antena à Red Bull e à Ford, mas há quem diga que se arrependeu de marcar presença porque muitos se poderiam questionar: porque foi à Red Bull e não foi aos outros?

A ideia inicial era dar as boas vindas à Ford o que faz algum sentido, mas depois arrependeu-se. Só que já tinha viajado para Nova Iorque, numa missão importante: continuar as discussões com as partes interessadas em torno de potenciais propostas de entrada de equipas em 2026 na F1.