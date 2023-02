F1, Stefano Domenicali avisa Andretti que “não é inteligente” acusar equipas de ganância | AutoSport

O tema da entrada de um 11ª equipa na grelha da Fórmula 1 divide opiniões e por vezes numa discussão apaixonada, dizem-se coisas que podem ser vistas pela outra parte como uma afronta. Neste caso, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali acredita que as acusações de ganância de Michael Andretti aos atuais protagonistas não caíram bem no seio da competição e pode não ajudar ao esforço do dono da Andretti Autosport em entrar na F1.

Recordamos que em janeiro, Michael Andretti afirmou que “é tudo uma questão de dinheiro. Primeiro, pensam que vão ficar perder um décimo do seu prémio monetário, mas também não gostam de pensar que vamos ficar com todos os patrocinadores americanos. É tudo uma questão de ganância e de olhar para si próprios e não olhar para o que é melhor para o crescimento geral da série. Não estou surpreendido”.

Domenicali, em entrevista à Sky, explicou que todos na Fórmula 1 deverão acolher quem vier a entrar, se de facto isso acontecer, mas reforçando que deverão valorizar a competição. A Martin Brundle, que entrevistou o responsável máximo da F1, Domenicali salientou que Mario e Michael Andretti são muito vocais na sua vontade de entrar na Fórmula 1 e que na sua opinião, “não é inteligente dizer que as equipas são gananciosas”. O CEO da F1 acrescentou que há outras equipas interessadas na vaga agora criada pela FIA e que “são muito menos vocais”. Sobre este tema, Domenicali disse ainda que “há um processo a respeitar e vamos certificar-nos, juntamente com a FIA, de que esse processo será respeitado”.