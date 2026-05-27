F1: Stefano Domenicali apoia os V8 “a 1000%”
O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, manifestou total apoio à proposta de regresso aos motores V8, avançada pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. A ideia prevê a utilização de combustíveis sustentáveis combinados com motores mais sonoros, mais simples e potencialmente mais baratos de produzir.
Ben Sulayem propôs recentemente a reintrodução dos V8 para o próximo ciclo regulamentar, especificação que a F1 utilizou pela última vez em 2013, antes do início da era híbrida turbo. Vários diretores de equipa já se mostraram recetivos à ideia, e Domenicali juntou-se agora ao coro de apoiantes, afirmando ao L’Équipe que sempre defendeu este caminho.
“A 1000%, sempre o disse” afirmou Stefano Domenicali, sobre o regresso aos V8. “Apoio totalmente a visão do presidente da FIA. Com combustível sustentável, carros mais leves e motores V8, redescobríamos a essência pura do automobilismo. É o que sempre amei.”
O CEO da F1 aproveitou também para defender os atuais regulamentos de 2026, que têm sido alvo de críticas por parte de alguns pilotos, que alegam que o papel acrescido da bateria gera uma corrida artificial e prejudica o duelo roda a roda. Domenicali argumentou que as regras híbridas foram uma condição imposta pelos fabricantes para continuarem a fornecer motores à F1, e que o compromisso encontrado permitiu atrair novos construtores ao campeonato.
“Algumas pessoas — acrescentaria, muito poucas — estão a queixar-se das regras. Estou simplesmente a constatar um facto. Não devemos esquecer que estas mudanças eram necessárias; caso contrário, os fabricantes deixariam de fornecer motores às equipas. Era esse o desejo deles. É um facto. E como não queríamos ir completamente para o elétrico, encontrou-se um compromisso para atrair novos fabricantes.”
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
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Um comentário
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F1 FOR FUN
27 Maio, 2026 at 13:03
Pensei que fosse contra. Por todas as entrevistas que deu, defendeu sempre o oposto. Os construtores se estão mal, mudem-se (Audi).