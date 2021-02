F1, Stefano Domenicali adverte: “Pensem na F1 e não só em vós…”

Desde sempre que todos na Fórmula 1 são extremamente egoístas, quase sempre pensam só em si e não no bem geral, e isso é algo que muitas vezes tem reflexos para os ‘egoístas’ pois ao pensaram que estão a ‘lixar’ o próximo, basicamente o que estão a fazer é a desvalorizar a própria F1. Por isso, Stefano Domenicali exorta os rivais da Red Bull a concordar com um “congelamento” do desenvolvimento do motor Honda a partir de 2022. A Red Bull já disse que o congelamento, exigindo um voto maioritário das equipas, é a única forma de assumir as operações do motor da da Honda a partir de 2022: “Espero que todos percebam que é a escolha certa não só para a Red Bull mas para toda a Fórmula 1”, disse o CEO da F1, Stefano Domenicali, quando questionado sobre as conversações de congelamento e a próxima votação.