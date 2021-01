F1: Stefano Domenicali admite possibilidade de público no final do ano

O novo chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está positivo quanto à possibilidade de ter público, mas é realista e coloca essa meta mais para o final de 2021.

Em entrevista à Sky Sports F1, Domenicali elogiou o trabalho feito pelo seu antecessor, Chase Carey, em montar a temporada de 2020.

“Primeiro tenho de dar crédito ao Chase e a todas as pessoas que trabalham na Fórmula 1 pelo ano passado. Conseguiram fazer uma temporada completa, com 17 corridas. No início ninguém estava à espera que fosse possível”, começou por dizer Domenicali.

Quando à possibilidade de público nas bancadas, Domenicali afirmou que se sente “otimista. Este ano deve ser o ano de transição, mas, se a crise continuar, isso pode colocar em dúvida o resto. Mas, espero mesmo que no final de 2021 já haja público nas nossas bancadas”.

A temporada de 2021 começa a 28 de março no Grande Prémio do Bahrein, com o Grande Prémio da Austrália, anterior prova de abertura, a ser adiado para o final do ano.