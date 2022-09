F1, Stefano Domenicali: “Adicionar equipas não é prioridade” | AutoSport

Parece que a entrada da Andretti na F1 não deverá acontecer em breve. Apesar de Michael Andretti dizer que tem tudo preparado para entrar no Grande Circo, as portas parecem estar fechadas, como parece indicar Stefano Domenicali.

O CEO da F1 afirmou que a entrada de novas equipas na F1 deve ser feita de forma cautelosa e não é, neste momento, uma prioridade:

“Como sempre, é preciso ser equilibrado”, disse Domenicali à Sky Sports F1. “É preciso ver todas as coisas que estão em cima da mesa. Ter mais pilotos… no final do dia, há sempre um limite a que se pode ir. Acrescentando uma ou duas equipas, pode abrir alguns lugares para pilotos. Mas precisamos também de ter a dimensão certa para ser bem-sucedidos. Penso que a esse respeito há a avaliação da sustentabilidade da equipa, a avaliação de não termos demasiadas equipas. Portanto, eu diria que em termos de prioridade, não é realmente uma necessidade”.

“Agora F1 é extremamente competitiva, mas é preciso ser muito forte em termos financeiros, em termos de competência, e isto é um dos fatores cruciais para garantir a estabilidade do sistema durante muito tempo. Penso que este é o tempo em que precisamos de investir no futuro, mas precisamos de ser equilibrados. Portanto, não estou a dizer que isto não vai acontecer [entrada de novas equipas], mas precisamos de o fazer passo a passo”.